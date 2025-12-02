برشلونة يمنح أراوخو إجازة لأجل غير مسمى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قد منح مدافع و قائد الفريق رونالد أراوخو إجازة لأجل غير مسمى بناء على طلبه.

و غاب اللاعب القادم من أوروغواي عن تشكيلة الفريق خلال فوزه 3-1 على ضيفه ألافيس في الدوري و عزا المدرب هانز فليك غياب اللاعب إلى معاناته من “فيروس في المعدة”.

و أفادت صحيفة “ذا أثليتيك” أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع مع وكلاء أراوخو أمس و منح اللاعب (28 عاما) وقتا للابتعاد عن كرة القدم مع التزام النادي بمنحه الوقت الذي يحتاجه.

و قال فليك للصحفيين أمس “إنه وضع خاص، لا أريد قول المزيد. و من فضلكم، إذا كان بإمكانكم احترامه سأكون ممتناً لفعل ذلك”.

