Français
Anglais
العربية
الأخبار

برشلونة يمنح أراوخو إجازة لأجل غير مسمى

برشلونة يمنح أراوخو إجازة لأجل غير مسمى

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قد منح مدافع و قائد الفريق رونالد أراوخو إجازة لأجل غير مسمى بناء على طلبه.

و غاب اللاعب القادم من أوروغواي عن تشكيلة الفريق خلال فوزه 3-1 على ضيفه ألافيس في الدوري و عزا المدرب هانز فليك غياب اللاعب إلى معاناته من “فيروس في المعدة”.

و أفادت صحيفة “ذا أثليتيك” أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع مع وكلاء أراوخو أمس و منح اللاعب (28 عاما) وقتا للابتعاد عن كرة القدم مع التزام النادي بمنحه الوقت الذي يحتاجه.

و قال فليك للصحفيين أمس “إنه وضع خاص، لا أريد قول المزيد. و من فضلكم، إذا كان بإمكانكم احترامه سأكون ممتناً لفعل ذلك”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

525
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

316
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
303
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]
300
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز
286
الأخبار

رئاسة الحكومة : “يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية”
269
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
266
الأخبار

الجماهير التونسية تشعل الأجواء في قطر قبل ساعات من افتتاح كأس العرب 2025 [فيديو]
261
اقتصاد وأعمال

سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”
260
أخر الأخبار

انفجار أنبوب غاز بالمروج: عضو بالمجلس المحلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
247
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى