برشلونة ينتقد القرارات التحكيمية خلال مباراته أمام ريال سوسيداد

تحولت مواجهة برشلونة وريال سوسيداد ، التي أُقيمت مساء الأحد على ملعب أنويتا، من مباراة عادية فى الدوري الإسباني إلى ليلة مشحونة بالجدل، بعدما أشعلت قرارات الحكم خيسوس خيل مانزانو موجة غضب عارمة داخل صفوف الفريق الكتالوني، عقب الخسارة بنتيجة 2-1.

و على الرغم من سيطرة برشلونة على فترات طويلة من اللقاء ونجاحه في صناعة العديد من الفرص الخطيرة، فإن تفاصيل حاسمة سارت عكس اتجاهه، لتفتح باب الاعتراض على الأداء التحكيمي.

و شهدت المباراة إلغاء هدف لامين يامال بداعي التسلل في لقطة وُصفت داخل معسكر برشلونة بـ«الضئيلة جدًا»، وسط اعتراضات قوية من اللاعبين الذين رأوا أن القرار كان قاسيًا، كما تدخلت تقنية VAR في أكثر من مناسبة، أبرزها إلغاء ركلة جزاء كانت قد احتُسبت لصالح البارسا، في وقت شعر فيه الفريق بأن لقطات أخرى مشابهة لم تُحتسب له.

و لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ زادت إدارة الحكم للوقت بدل الضائع من حدة الغضب، بعدما أطلق صافرة النهاية قبل اكتمال التسع دقائق المعلنة، ما اعتبره لاعبو برشلونة استكمالًا لسلسلة القرارات المثيرة للجدل.

و تعود حساسية العلاقة بين برشلونة و الحكم خيل مانزانو إلى تاريخ طويل من القرارات المثيرة ، حيث أشهر 12 بطاقة حمراء في مباريات سابقة للبارسا و هو الرقم الأعلى مقارنة ببقية الفرق التي أدار لها و شملت بطاقاته أسماء لامعة مثل ميسي و سواريز و نيمار و ليفاندوفسكي.

و عقب اللقاء، لم يُخفِ فرينكي دي يونغ، الذي حمل شارة القيادة، استياءه، مؤكدًا أن الحكم كان متعاليًا في تعامله مع اللاعبين و أن التواصل معه كان شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلبًا على تركيز الفريق داخل الملعب.

من جانبه، لمح المدرب هانز فليك إلى تأثير القرارات التحكيمية على نتيجة المباراة ، موضحًا أن ما حدث كان واضحًا لكل من تابع اللقاء ، في إشارة إلى أن الجدل لم يكن محصورًا داخل الملعب فقط.

و في لقطة لافتة ، اختار فيرمين لوبيز التعبير عن غضبه بطريقته الخاصّة ، حيث نشر صورة من تقنية VAR الخاصة بهدف يامال الملغى عبر حسابه على «إنستغرام» مرفقة برموز ضاحكة، قبل أن يوجه رسالة دعم لزملائه قال فيها : “فخور بفريقي.. لن يتمكنوا من كسرنا”.

و مع صافرة النهاية، بدا الغضب واضحًا على لاعبي برشلونة و جهازه الفني، بينما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الانتقادات للتحكيم.

