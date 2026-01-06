Français
برشلونة ينجح في ضم المدافع البرتغالي جواو كانسيلو

برشلونة ينجح في ضم المدافع البرتغالي جواو كانسيلو

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي، متفوقا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

و ذكر الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن برشلونة سيتعاقد مع كانسيلو مقابل 4 ملايين يورو، على أن ينضم اللاعب إلى الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

كما أشار صحفي شبكة “سكاي إيطاليا” إلى أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي إنتر، لكنه رفضه مفضّلًا العودة إلى برشلونة، الذي يُعد خياره الأول.

و سبق لكانسيلو ارتداء قميص برشلونة في موسم 2024، عندما لعب مع الفريق معارًا من مانشستر سيتي، حيث شارك في 42 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أما مع الهلال السعودي، فقد خاض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 6 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا و صنع هدفين.

يُذكر أن كانسيلو انضم إلى الهلال مطلع الموسم الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنقليزي، قبل أن يقترب الآن من خوض تجربة جديدة مع برشلونة.

