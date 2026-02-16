Français
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد

إنهزم برشلونة أمام جيرونا بنتيجة هدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على أرضية ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

افتتح الفريق الكتالوني النتيجة عن طريق باو كوبارسي في الدقيقة 58 ثمّ عدّل توماس ليمار الكفّة لجيرونا في مناسبة أولى قبل أن يضيف فران بيلتران هدف الفوز في الدقيقة 87.

و إثر هذه النتيجة يتصدّر ريال مدريد ترتيب الدّوري الإسباني برصيد 60 نقطة بينما بقي برشلونة في المركز الثاني ب58 نقطة.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

