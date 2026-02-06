Français
الأخبار

برشلونة يٌحصّن أحد مواهبه الشابّة

برشلونة يٌحصّن أحد مواهبه الشابّة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم, اليوم الجمعة, تمديد عقد لاعبه الشاب فيرمين لوبيز, ليواصل مشواره مع الفريق حتى عام 2031.

و أوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي, أن فيرمين البالغ من العمر 22 عاما وقع على عقده الجديد بشكل رسمي بحضور رئيس النادي خوان لابورتا, ليستكمل بذلك الإعلان الذي كان قد صدر الأسبوع الماضي بشأن التمديد.

و كان برشلونة قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده, قبل أن يتم التوقيع الرسمي اليوم في مقر النادي, في خطوة تعكس ثقة الإدارة في إمكانات اللاعب و دوره المستقبلي مع الفريق.

و سيواصل فيرمين لوبيز اللعب بقميص برشلونة مرتديا الرقم 16 خلال الفترة المقبلة.

