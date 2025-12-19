برشلونة يُحصّن أحد مواهبه الشابّة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي برشلونة، عن تجديد عقد الموهبة المغربية إسماعيل زياني، المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا من أكاديمية “لا ماسيا”.

و قد مثل الزياني، المولود في إسبانيا لأب مغربي و أم إسبانية، منتخب المغرب في فئتي تحت 16 و تحت 17 عامًا.

و يهدف التجديد إلى تمديد إقامة اللاعب ضمن فريقه للشباب، حيث سيتقدم الزياني إلى فئة تحت 19 عامًا في الفترة المقبلة.

و صرّح النادي في بيانه الرسمي : “وقّع اللاعب اسماعيل زياني على عقدٍ يضمن له الاستمرار مع النادي في مرحلة الشباب. شكرًا لعائلة زياني-لوبيز لاختيارها لا ماسيا لتطوير ابنكم كلاعب و كشخص”.

