الأخبار

برشلونة يُحصّن أحد مواهبه الشابّة

برشلونة يُحصّن أحد مواهبه الشابّة

أعلن نادي برشلونة، عن تجديد عقد الموهبة المغربية إسماعيل زياني، المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا من أكاديمية “لا ماسيا”.

و قد مثل الزياني، المولود في إسبانيا لأب مغربي و أم إسبانية، منتخب المغرب في فئتي تحت 16 و تحت 17 عامًا.

و يهدف التجديد إلى تمديد إقامة اللاعب ضمن فريقه للشباب، حيث سيتقدم الزياني إلى فئة تحت 19 عامًا في الفترة المقبلة.

و صرّح النادي في بيانه الرسمي : “وقّع اللاعب اسماعيل زياني على عقدٍ يضمن له الاستمرار مع النادي في مرحلة الشباب. شكرًا لعائلة زياني-لوبيز لاختيارها لا ماسيا لتطوير ابنكم كلاعب و كشخص”.

