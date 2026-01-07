Français
برشلونة يُمطر شباك أتلتيك بيلباو و يتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني (فيديو)

تأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه اليوم الأربعاء بسهولة على خصمه أتلتيك بلباو، بنتيجة 5-0، في مباراة جرت على أرضية ملعب الملك عبد الله الرياضية، بمدينة جدة السعودية التي تحتضن البطولة لغاية 2029.

و حسم برشلونة المباراة، في شوطها الأول، بعد أن سجل أربعة أهداف، بدأها فيران توريس (دق22′)، ثم أتممها فيرمين لوبيز (دق30′) و روني باردغجي (دق34′) و رافينيا (دق38′).

و في الشوط الثاني، اختتم رافينيا مهرجان الأهداف، مسجلا هدفه الشخصي الثاني والخامس لبرشلونة، في الدقيقة 52′.

و سيخوض برشلونة نهائي السوبر الإسباني، هذا الأحد (20:00 غرينيتش+1)، حيث سيلاقي المتأهل من نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع غدا الخميس (20:00 غرينيتش+1) بين ريال مدريد و أتلتيكو مدريد.

