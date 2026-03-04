برشلونة 2026: تونس تبرز حلولها في الذكاء الاصطناعي ضمن أكبر تظاهرة عالمية للاتصالات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسجّل تونس حضورها من 2 إلى 5 مارس 2026 في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة، أحد أبرز المواعيد الدولية في مجالات الاتصالات والابتكار التكنولوجي.

وبتنسيق من مركز النهوض بالصادرات، تعرض أربع مؤسسات تونسية ناشطة في مجالات تكنولوجيا الاتصال، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، أحدث حلولها وخبراتها ضمن جناح يمتد على مساحة 74 مترًا مربعًا، في إطار الترويج للكفاءات الوطنية في قطاع سريع التطور.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



