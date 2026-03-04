Français
الأخبار

برشلونة 2026: تونس تبرز حلولها في الذكاء الاصطناعي ضمن أكبر تظاهرة عالمية للاتصالات

تسجّل تونس حضورها من 2 إلى 5 مارس 2026 في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة، أحد أبرز المواعيد الدولية في مجالات الاتصالات والابتكار التكنولوجي.

وبتنسيق من مركز النهوض بالصادرات، تعرض أربع مؤسسات تونسية ناشطة في مجالات تكنولوجيا الاتصال، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، أحدث حلولها وخبراتها ضمن جناح يمتد على مساحة 74 مترًا مربعًا، في إطار الترويج للكفاءات الوطنية في قطاع سريع التطور.

المصدر: وات
