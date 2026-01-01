برلمان : المصادقة على 3 مشاريع قوانين أساسية تتعلق باتفاقيات شراكة وتبادل حر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق مجلس نواب الشعب امس الاربعاء 31 ديسمبر، خلال الجلسة العامة على مشاريع القوانين الأساسية المعروضة على أنظاره وفق بلاغ صادر عنه.

وقد تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ (عدد 119 / 2025) بــــرمته بــ 85 نعم 11 إحتفاظ و6 رفض.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى (عدد 120 / 2025) بــرمته بـ 87 نعم 9 إحتفاظ و7 رفض.

وتمت ايضا المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية ( عدد 121 / 2025) بـــرمته بـ88 نعم 10 إحتفاظ و8 رفض.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



