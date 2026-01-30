برلمان : لجنة الفلاحة تنظر في برنامج عملها و في أولوياتها التشريعية و الرقابية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، بمجلس نواب الشعب (لجنة قارة) جلسة اليوم الجمعة ، خصّصتها للنظر في برنامج عملها ولضبط أولوياتها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة.

و أكّد النواب وفق بلاغ صادر عن اللجنة، ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق العمل سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أمام تعدّد الاشكاليات والمصاعب التي يشهدها القطاع الفلاحي في تونس، مشددين على ضرورة التنسيق مع الوظيفة التنفيذية من أجل سنّ قوانين جديدة لتنظيم القطاع وتسريع مراجعة النصوص القانونية التي تعرقل النهوض به.

و بخصوص العمل الرقابي، أكّد النواب ضرورة وضع برنامج وفق رؤية استباقية لمعالجة الاشكاليات خاصة بالنسبة الى حسن الإعداد للمواسم الفلاحية.

و أبرزوا أهمية الزيارات الميدانية في تشخيص واقع القطاع الفلاحي وإثارة الإشكاليات وتقديم الحلول.

و اقترح النواب تكثيف اعتماد هذه الآلية والعمل على متابعة تنفيذ مخرجات الزيارات التي قامت بها اللجنة خلال الدورة النيابية السابقة من قبل الوظيفة التنفيذية خاصة بالنسبة الى قطاعات المياه وزيت الزيتون والتمور والزراعات الكبرى.

و اتفق أعضاء اللجنة في هذا الإطار على عقد سلسلة استماعات إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

