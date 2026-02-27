Français
Anglais
العربية
الأخبار

برمجة الإحتفاء بالذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس في بن قردان

‪تم صباح الجمعة 27 فيفري 2026 بمقر معتمدية بنقردان، الكشف عن البرمجة الرسمية والنهائية للإحتفاء بالذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس ببنقردان

و أكد معتمد بنقردان سامي خليفة بصفته رئيس لجنة التنظيم أن البرمجة خاصة وإستثنائية لهذه الذكرى ستكون متنوعة بين رياضية من خلال تنظيم دورة في كرة القدم المصغرة و دورة في الرماية بالصحون الطائرة الى جانب عروض في الرياضات الفردية.

أما في المجال الثقافي فقد بين معتمد بنقردان أن اللجنة الثقافية للتظاهرة قد برمجت معرضا للصناعات التقليدية وعروضا تنشيطية للأطفال، وفي المجال الصحي، تمت برمجة خيمة للتقصي من الأمراض المزمنة وقافلة صحية متعددة الإختصاصات .

و عن إفتتاح التظاهرة والتي سيشرف عليها والي الجهة يوم الإثنين 2 مارس 2026 بين سامي خليفة أن تحية العلم ستشرف عليها الوحدات الأمنية والعسكرية والديوانية بمختلف تشكيلاتها إلى جانب إستقبال عائلات شهداء وجرحى ملحمة 7 مارس ثم إستعراض لموكب أمني وعسكري سيجوب وسط معتمدية بنقردان إذانا بإنطلاق التظاهرة .

