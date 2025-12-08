في ما يلي برنامج إستعداد المنتخب الوطني التونسي لكأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025
🔸 القائمة الرسمية
يُعلن الناخب الوطني عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني التونسي يوم 11 ديسمبر 2025 خلال ندوة صحفية تُعقد على الساعة 12:00 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
🔸 التربص التحضيري
يدخل المنتخب الوطني التونسي في تربص مغلق بمدينة طبرقة من 12 إلى 19 ديسمبر 2025 في إطار التحضيرات الخاصة بالمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
🔸 المباراة الودية
يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ضد منتخب بوتسوانا يوم 18 ديسمبر 2025 بمدينة طبرقة، وستُقام المباراة دون تغطية إعلامية أو حضور جماهيري لضمان أفضل ظروف للعمل والتجهيز.
🔸 السفر إلى الرباط
يسافر المنتخب الوطني يوم 19 ديسمبر 2025 مساءً عبر رحلة خاصة تنطلق من مطار طبرقة – عين دراهم في اتجاه الرباط.
