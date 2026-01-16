برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 55 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا خطر الجوع الحاد خلال الفترة الممتدة من جوان إلى أوت 2026،

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر برنامج الأغذية العالمي من أنّه في حال غياب التمويلات والتحرّكات العاجلة، سيواجه أكثر من 55 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا خطر الجوع الحاد خلال فترة الشح الغذائي الممتدة من جوان إلى أوت 2026، فيما سيكون أكثر من 13 مليون طفل مهدّدين بسوء التغذية. وقد يصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى مستوى الطوارئ الغذائية، لا سيما في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر، مع خطر حدوث مجاعة كارثية في ولاية بورنو.

ويؤدي تضافر النزاعات وحالات النزوح والصدمات الاقتصادية، ولا سيما تراجع المساعدات الإنسانية، إلى تفاقم الوضع بشكل خطير. فقد أسفرت تخفيضات الحصص الغذائية والبرامج التغذوية بالفعل عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الجوع وسوء التغذية، خصوصًا في مالي ونيجيريا. وفي غياب تمويل سريع، قد يُحرم مئات الآلاف من الأشخاص من مساعدات حيوية.

وأكد البرنامج أن برامجه في مجالات الصمود والتغذية والحماية الاجتماعية أثبتت نجاعتها، خاصة في استصلاح الأراضي وتعزيز استقرار المجتمعات. ودعا إلى إرساء تحوّل جذري في سنة 2026 يقوم على الوقاية وبناء القدرة على الصمود، مشيرًا إلى حاجته لأكثر من 453 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة أنشطته الإنسانية في المنطقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



