برنامج بيئي جديد يخصص 440 ألف دينار لدعم مبادرات حماية التنوع البيولوجي في شمال تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا عن فتح باب الترشح أمام الفاعلين المحليين لتقديم مشاريع بيئية تهدف إلى دعم حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الجهود المحلية للحفاظ على النظم البيئية في مناطق الشمال التونسي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ مشروع يهدف إلى تفعيل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مع تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 440 ألف دينار لتمويل المبادرات المحلية التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وبحسب المعطيات المعلنة، يمكن أن يصل التمويل المخصص لكل مشروع إلى 60 ألف دينار كحد أقصى، بما يتيح للجهات المحلية تنفيذ مبادرات بيئية وتنموية على أرض الواقع.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



