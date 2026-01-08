Français
الأخبار

برنامج ترويجي خاص بزيت الزيتون والتمور لدعم الصادرات التونسية في 2026

كشف مركز النهوض بالصّادرات  عن  برنامجه الترويجي  ومشاريعه لسنة وبرنامج خصوصي للترويج لزيت الزيتون المعلّب والتمور حيث أعد  المركز برنامج ترويجي مخصّص لقطاع زيت الزيتون والتمور لسنة 2026، يشمل أكثر من 30 نشاطاً ترويجياً والموزّعة بين المشاركة في الصالونات التجاريّة الدوليّة، وتنظيم مهمّات استكشاف أسواق جديدة، والقيام بعمليّات ترويجيّة مباشرة في الخارج، فضلاً عن دعوة وفود تجاريّة إلى تونس وتنظيم أيام مهنيّة بالشراكة مع سفاراتنا وقنصلياتنا، وأيّام إعلاميّة حول الفرص التصديريّة على الأسواق العالمية لفائدة المؤسّسات التونسيّة المصدّرة.

ويهدف هذا البرنامج الخصوصي إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلّب التونسي والتمور، باعتبارهما من بين أهم المنتجات الاستراتيجية لبلادنا، في الأسواق الخارجيّة التقليدية، مع تنويع وجهات التصدير نحو أسواق جديدة وواعدة على غرار الصين وقطر والسعودية ونيجيريا وبريطانيا. 

كما يتميّز البرنامج الإشهاري والترويجي لدفع صادرات زيت الزيتون بعنوان 2026، بإيلاء أهميّة أكبر للجانب الاتصالي عبر تنفيذ حملات إشهاريّة لتعزيز صورة زيت الزيتون التونسي، فضلا عن تنظيم مناظرة للجائزة الوطنيّة لأفضل زيت زيتون معلّب لموسم 2025-2026.

تعليقات

