برنامج تكويني واسع بمدنين لإعداد يد عاملة مؤهلة في الصناعات التقليدية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين عن إبرام 27 اتفاقية تكوين بالتعاون مع مكاتب التشغيل وعدد من المؤسسات الحرفية، وذلك في إطار برنامج خاص يُعنى بالتأهيل الحرفي ويهدف إلى توفير يد عاملة مختصة تستجيب لحاجيات المؤسسات، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية، سليم الغنجة.

وأوضح الغنجة أن هذه الاتفاقيات شملت ثماني معتمديات واستفاد منها 98 متكونًا في اختصاصات متنوعة تشمل التطريز والخياطة للملابس التقليدية، وصناعة المنتجات المستخرجة من الألياف النباتية مثل السمار والعرجون، إضافة إلى النسيج اليدوي بما فيه غرارة وزربية وبسكري.

كما شملت البرامج اختصاصات الخزف والفضيات وصناعة الحلي، مع منح مالية للمتكونين تقدّر بـ 150 دينارًا لغير حاملي الشهادات العليا، و200 دينار لحاملي الشهادات ولذوي الاحتياجات الخاصة. أما المؤسسات المؤطرة فستتحصل على منحة تتراوح بين 100 و150 دينارًا عن كل متكون، حسب الاختصاص.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



