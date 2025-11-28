Français
Anglais
العربية
الأخبار

برنامج تكويني واسع بمدنين لإعداد يد عاملة مؤهلة في الصناعات التقليدية

برنامج تكويني واسع بمدنين لإعداد يد عاملة مؤهلة في الصناعات التقليدية

أعلنت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين عن إبرام 27 اتفاقية تكوين بالتعاون مع مكاتب التشغيل وعدد من المؤسسات الحرفية، وذلك في إطار برنامج خاص يُعنى بالتأهيل الحرفي ويهدف إلى توفير يد عاملة مختصة تستجيب لحاجيات المؤسسات، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية، سليم الغنجة.

وأوضح الغنجة أن هذه الاتفاقيات شملت ثماني معتمديات واستفاد منها 98 متكونًا في اختصاصات متنوعة تشمل التطريز والخياطة للملابس التقليدية، وصناعة المنتجات المستخرجة من الألياف النباتية مثل السمار والعرجون، إضافة إلى النسيج اليدوي بما فيه غرارة وزربية وبسكري.

كما شملت البرامج اختصاصات الخزف والفضيات وصناعة الحلي، مع منح مالية للمتكونين تقدّر بـ 150 دينارًا لغير حاملي الشهادات العليا، و200 دينار لحاملي الشهادات ولذوي الاحتياجات الخاصة. أما المؤسسات المؤطرة فستتحصل على منحة تتراوح بين 100 و150 دينارًا عن كل متكون، حسب الاختصاص.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

691
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

436
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
404
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
373
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
329
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
325
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
306
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
285
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
284
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
279
الأخبار

فرنسا – سابقة من نوعها : إدانة نهائية ثانية لساركوزي و تسجيل ثانٍ في سجله العدلي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى