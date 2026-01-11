برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة الوطنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مايلي برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة (الاولى ايابا) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على 3 دفعات الخميس 15 و الجمعة 16 و السبت 17 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س 14) على النحو الاتي :

الخميس 15 جانفي 2026

ملعب جمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-مستقبل قابس

ملعب بئر بورقبة

مستقبل سليمان-شبيبة القيروان

الجمعة 16 جانفي 2026

ملعب الهادي النيفر

الملعب التونسي-الاتحاد المنستيري

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان

ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)

الترجي الجرجيسي-النادي الصفاقسي

السبت 17 جانفي 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى-النادي الافريقي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-نجم المتلوي

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-شبيبة العمران

