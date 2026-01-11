Français
Anglais
العربية
الأخبار

برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة الوطنية

برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة الوطنية

في مايلي برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة (الاولى ايابا) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على 3 دفعات الخميس 15 و الجمعة 16 و السبت 17 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س 14) على النحو الاتي :

الخميس 15 جانفي 2026

ملعب جمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-مستقبل قابس

ملعب بئر بورقبة

مستقبل سليمان-شبيبة القيروان

الجمعة 16 جانفي 2026

ملعب الهادي النيفر

الملعب التونسي-الاتحاد المنستيري

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان

ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)

الترجي الجرجيسي-النادي الصفاقسي

السبت 17 جانفي 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى-النادي الافريقي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-نجم المتلوي

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-شبيبة العمران

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

419
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة

303
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
280
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
266
الأخبار

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا و انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل
258
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
257
الأخبار

المغرب – الكاميرون : استبعاد حكم جزائري في اللحظات الأخيرة… و الرباط تُعكّر احتفالها و تُسيء إلى كرة القدم الإفريقية
255
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
239
الأخبار

روسيا و الصين و إيران تبدأ مناورات بحرية في مياه جنوب إفريقيا
235
الأخبار

مدرب المنتخب – رياض البوعزيزي: «الخيار الأول للدولة هو مدرب تونسي» (فيديو)
229
الأخبار

تأجيل النظر في قضية فرار خمسة “مساجين إرهابيين” من سجن المرناقية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى