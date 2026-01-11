برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة الوطنية

في مايلي برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة (الاولى ايابا) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على 3 دفعات الخميس 15 و الجمعة 16 و السبت 17 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س 14) على النحو الاتي :
الخميس 15 جانفي 2026
ملعب جمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-مستقبل قابس
ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان-شبيبة القيروان
الجمعة 16 جانفي 2026
ملعب الهادي النيفر
الملعب التونسي-الاتحاد المنستيري
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)
الترجي الجرجيسي-النادي الصفاقسي
السبت 17 جانفي 2026
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى-النادي الافريقي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-نجم المتلوي
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-شبيبة العمران
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب