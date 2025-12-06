برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدّور الأوّل لكأس العالم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كاس العالم يوم 14 جوان 2026 بملاقاة المتاهل من الملحق الاوروبي الثاني أوكرانيا أو السويد أو ألبانيا أو بولونيا على ملعب مونتيري بالمكسيك في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة.

و يواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية اليابان يوم 20 جوان بملعب هوستن بتكساس على ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الاول بالتباري مع هولندا يوم 25 من الشهر ذاته على ملعب اي تي آند تي بتكساس.

و تدور نهائيات كأس العالم بكندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026 بمشاركة 48 منتخبا تم توزيعها على 12 مجموعة.

و يتأهّل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث الى الدور الثاني.

