Français
Anglais
العربية
الأخبار

برنامج مباريات المنتخب الوطني في كأس إفريقيا لكرة اليد

رواندا 2025 : برنامج مباريات المنتخب الوطني في كأس افريقيا لكرة اليد

يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها رواندا خلال الفترة الممتدّة من 21 إلى 31 جانفي 2026.

المنتخب التونسي سيكون في المجموعة الثالثة إلى جانب غينيا و الكاميرون و كينيا.

و فيما يلي مباريات منتخبنا في دوري المجموعات :

الأربعاء 21 جانفي 2026 :

السّاعة 14:00: تونس – الكاميرون

الخميس 22 جانفي 2026 :

السّاعة 18:00: تونس – غينيا

السبت 24 جانفي 2026 :

السّاعة 16:00: تونس – كينيا

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

591
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

366
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
362
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
361
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
297
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
295
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
290
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
289
أخر الأخبار

أزمة القطاع الصحي تونس : البرلمان يتجه نحو جلسة عامة حوارية مع الحكومة
285
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
280
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى