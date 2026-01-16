برنامج مباريات المنتخب الوطني في كأس إفريقيا لكرة اليد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها رواندا خلال الفترة الممتدّة من 21 إلى 31 جانفي 2026.

المنتخب التونسي سيكون في المجموعة الثالثة إلى جانب غينيا و الكاميرون و كينيا.

و فيما يلي مباريات منتخبنا في دوري المجموعات :

الأربعاء 21 جانفي 2026 :

السّاعة 14:00: تونس – الكاميرون

الخميس 22 جانفي 2026 :

السّاعة 18:00: تونس – غينيا

السبت 24 جانفي 2026 :

السّاعة 16:00: تونس – كينيا

