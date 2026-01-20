برونو فرنانديز يتصدر سباق الأفضل في الجولة 22 بالدوري الإنقليزي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت رابطة الدوري الإنقليزي الممتاز، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 22 من المسابقة، و التي اختتمت منافساتها أمس الاثنين، بمواجهة برايتون وبورنموث.

و تصدّر برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 22 من البريميرليغ، بالإضافة إلى زميله في فريق اليونايتد، اللاعب السابق كوبي ماينو، بعد الفوز في الديربي 2 – 0 على مانشستر سيتي.

و ضمّت قائمة المرشحين أيضا كل من مارتن دوبرافكا حارس فريق بيرنلي بعد أن قاد فريقه لخطف تعادل مثير من ليفربول في ملعب “أنفيلد”.

كما تواجد في القائمة الفرنسي موردي موكيلي مدافع فريق سندرلاند، بالإضافة إلى كريسينسيو سومرفيل لاعب وست هام يونايتد و جيمس جارنر لاعب إيفرتون.

و كان بنجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد قد توج بجائزة أفضل لاعب في الجولة السابقة 21.

و يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنقليزي برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 43 نقطة.

