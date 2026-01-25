Français
Anglais
العربية
الأخبار

بريطانيا : اعتقال 86 شخصا للإشتباه في اقتحامهم سجنا

بريطانيا : اعتقال 86 شخصا للإشتباه في اقتحامهم سجنا

ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على 86 شخصًا للاشتباه في اقتحامهم سجنًا يحتجز فيه سجين من حركة «فلسطين أكشن» مضرب عن الطعام.

و أفادت الشرطة إنها احتجزت مجموعة من المتظاهرين خارج سجن وورموود سكرابز في غرب لندن.

و وفقًا للشرطة، رفضت المجموعة مغادرة السجن عندما طُلب منها ذلك و زُعم أنها منعت موظفي السجن من الدخول و الخروج و هددت ضبّاط الشرطة.

و أضافت أن عددًا منهم تمكنوا أيضًا من الدخول إلى مدخل خاص بالموظفين في مبنى السجن.

و أعلنت الشرطة عن اعتقال مجموعة للاشتباه في ارتكابهم جريمة التعدي على ممتلكات الغير.

و وصف متحدث باسم وزارة العدل الحادث بأنه «مقلق للغاية».

و قال : «إن تصاعد الاحتجاجات في سجن وورموود سكرابز أمر غير مقبول بتاتًا. و بينما ندعم الحق في الاحتجاج السلمي، فإن التقارير الواردة عن التعدي على ممتلكات الغير والتهديدات الموجهة للموظفين و ضباط الشرطة تثير قلقًا بالغًا.»

و أضاف : «لم يتم المساس بأمن السجن في أي وقت و لكن عندما تتسبب تصرفات الأفراد في تعريض الموظفين المجتهدين للخطر أو إلحاق الأذى بهم، فلن يتم التهاون في ذلك و سيواجه المسؤولون عن ذلك عواقب وخيمة و يتم التعامل مع السجناء وفقًا للسياسة المتبعة منذ فترة طويلة.»

و أضاف أن ذلك يشمل إجراء فحوصات دورية من قبل أخصائيين طبيين و مراقبة القلب و تحاليل الدم و تقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على تناول الطعام و الشراب مجددًا.

و إذا رأت فرق الرعاية الصحية ذلك مناسبًا فسيتم نقل السجناء إلى المستشفى.

و أظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تهتف خارج السجن و يرفع بعضهم لافتات.

و في إحدى اللقطات، شوهدت المجموعة و هي تتجه نحو مبنى و يبدو أن مقطع فيديو آخر يُظهر بعض المتظاهرين داخله.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

384
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

306
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
300
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
287
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
283
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
282
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
279
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
277
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
276
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
275
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى