بريطانيا : اعتقال 86 شخصا للإشتباه في اقتحامهم سجنا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على 86 شخصًا للاشتباه في اقتحامهم سجنًا يحتجز فيه سجين من حركة «فلسطين أكشن» مضرب عن الطعام.

و أفادت الشرطة إنها احتجزت مجموعة من المتظاهرين خارج سجن وورموود سكرابز في غرب لندن.

و وفقًا للشرطة، رفضت المجموعة مغادرة السجن عندما طُلب منها ذلك و زُعم أنها منعت موظفي السجن من الدخول و الخروج و هددت ضبّاط الشرطة.

و أضافت أن عددًا منهم تمكنوا أيضًا من الدخول إلى مدخل خاص بالموظفين في مبنى السجن.

و أعلنت الشرطة عن اعتقال مجموعة للاشتباه في ارتكابهم جريمة التعدي على ممتلكات الغير.

و وصف متحدث باسم وزارة العدل الحادث بأنه «مقلق للغاية».

و قال : «إن تصاعد الاحتجاجات في سجن وورموود سكرابز أمر غير مقبول بتاتًا. و بينما ندعم الحق في الاحتجاج السلمي، فإن التقارير الواردة عن التعدي على ممتلكات الغير والتهديدات الموجهة للموظفين و ضباط الشرطة تثير قلقًا بالغًا.»

و أضاف : «لم يتم المساس بأمن السجن في أي وقت و لكن عندما تتسبب تصرفات الأفراد في تعريض الموظفين المجتهدين للخطر أو إلحاق الأذى بهم، فلن يتم التهاون في ذلك و سيواجه المسؤولون عن ذلك عواقب وخيمة و يتم التعامل مع السجناء وفقًا للسياسة المتبعة منذ فترة طويلة.»

و أضاف أن ذلك يشمل إجراء فحوصات دورية من قبل أخصائيين طبيين و مراقبة القلب و تحاليل الدم و تقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على تناول الطعام و الشراب مجددًا.

و إذا رأت فرق الرعاية الصحية ذلك مناسبًا فسيتم نقل السجناء إلى المستشفى.

و أظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تهتف خارج السجن و يرفع بعضهم لافتات.

و في إحدى اللقطات، شوهدت المجموعة و هي تتجه نحو مبنى و يبدو أن مقطع فيديو آخر يُظهر بعض المتظاهرين داخله.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



