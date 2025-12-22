بريطانيا تدين المصادقة على بناء 19 مستوطنة بالضّفة الغربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدان وزير الدّولة البريطاني لشؤون الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 19 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف فالكونر، في تغريدة على منصة “إكس”، أنّ هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدّولي، محذرا من أن هذا الإجراء يهدد بتقويض “خطّة النّّقاط العشرين”، كما يقوض آفاق السلام والأمن الدائمين، اللذين أكّد أنّه لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدّولتين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق، أمس الأحد، على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطة تشمل توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز الوجود الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية.

