Français
Anglais
العربية
الأخبار

بريطانيا تدين المصادقة على بناء 19 مستوطنة بالضّفة الغربية

بريطانيا تدين المصادقة على بناء 19 مستوطنة بالضّفة الغربية

أدان وزير الدّولة البريطاني لشؤون الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 19 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف فالكونر، في تغريدة على منصة “إكس”، أنّ هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدّولي، محذرا من أن هذا الإجراء يهدد بتقويض “خطّة النّّقاط العشرين”، كما يقوض آفاق السلام والأمن الدائمين، اللذين أكّد أنّه لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدّولتين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق، أمس الأحد، على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطة تشمل توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز الوجود الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

480
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]
298
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
296
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
296
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
273
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
260
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
256
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
256
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
245
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى