بريطانيا تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها لدعم العمليات في الشرق الأوسط

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الحكومة البريطانية سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في إطار ما وصفه بالدفاع عن الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد التنسيق العسكري بين لندن وواشنطن في ظل التوترات المتفاقمة بالمنطقة.

اتفاق يشمل استهداف مواقع صاروخية

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن هذا الاتفاق لا يقتصر على الدعم اللوجستي، بل يشمل أيضا عمليات أمريكية تستهدف مواقع الصواريخ والوسائل المستخدمة في مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الممر البحري الاستراتيجي توترا متزايدا، وسط مخاوف دولية من تداعيات أي تصعيد عسكري على حركة التجارة والطاقة العالمية.

خطة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

وأكدت الحكومة البريطانية أنها تعمل مع شركائها الدوليين من أجل إعداد خطة قابلة للتنفيذ تهدف إلى حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتشير هذه التحركات إلى توجه بريطاني أمريكي نحو تعزيز الإجراءات العسكرية والأمنية في المنطقة، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بأمن الملاحة.

 

