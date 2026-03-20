بريطانيا تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها لدعم العمليات في الشرق الأوسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الحكومة البريطانية سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في إطار ما وصفه بالدفاع عن الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد التنسيق العسكري بين لندن وواشنطن في ظل التوترات المتفاقمة بالمنطقة.

اتفاق يشمل استهداف مواقع صاروخية

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن هذا الاتفاق لا يقتصر على الدعم اللوجستي، بل يشمل أيضا عمليات أمريكية تستهدف مواقع الصواريخ والوسائل المستخدمة في مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الممر البحري الاستراتيجي توترا متزايدا، وسط مخاوف دولية من تداعيات أي تصعيد عسكري على حركة التجارة والطاقة العالمية.

خطة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

وأكدت الحكومة البريطانية أنها تعمل مع شركائها الدوليين من أجل إعداد خطة قابلة للتنفيذ تهدف إلى حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتشير هذه التحركات إلى توجه بريطاني أمريكي نحو تعزيز الإجراءات العسكرية والأمنية في المنطقة، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بأمن الملاحة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



