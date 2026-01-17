Français
الأخبار

بسام الزواوي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتنس

بسام الزواوي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتنس

تم انتخاب بسام الزواوي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتنس، اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم السبت بمدينة سوسة، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الرئيس الجديد للجامعة.

و أوضح الزواوي أن قائمته كانت الوحيدة التي قدمت ترشحها لانتخابات الجامعة للفترة النيابية 2026-2028، مضيفا انه تمت خلال الجلسة المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، فضلا عن المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للفترة النيابية السابقة.

و تتكون القائمة الفائزة من كل من بسام الزواوي (رئيس) و منية سلتان بالخيرية (نائب رئيس) و صفوان الفاسي (أمين مال) و خير الدين كشريد و كمال بن طالب و الشادلي الصيادي و محمد علي القنبري و محمد لسعد الخذيري و ايمان موسى حواص و سرور محلى عون الله و عايدة بوزيد بن جماعة و حسن المزغني (أعضاء).

