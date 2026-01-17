تم انتخاب بسام الزواوي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتنس، اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم السبت بمدينة سوسة، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الرئيس الجديد للجامعة.
و أوضح الزواوي أن قائمته كانت الوحيدة التي قدمت ترشحها لانتخابات الجامعة للفترة النيابية 2026-2028، مضيفا انه تمت خلال الجلسة المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، فضلا عن المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للفترة النيابية السابقة.
و تتكون القائمة الفائزة من كل من بسام الزواوي (رئيس) و منية سلتان بالخيرية (نائب رئيس) و صفوان الفاسي (أمين مال) و خير الدين كشريد و كمال بن طالب و الشادلي الصيادي و محمد علي القنبري و محمد لسعد الخذيري و ايمان موسى حواص و سرور محلى عون الله و عايدة بوزيد بن جماعة و حسن المزغني (أعضاء).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب