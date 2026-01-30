Français
Anglais
العربية
الأخبار

بسام النيفر: تحويل الديون التونسية إلى استثمارات آلية إيجابية وتمكن من خفض خدمة الدين الخارجي (تصريح)

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزّنزري الثلاثاء 27 جانفي 2026 على مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية الى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد ويخلق فرص شغل جديدة.

 وأكّدت رئيسة الحكومة خلال الجلسة أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدّين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات.

ولمزيد تسليط الضوء على هذه الآلية، اتصلت تونس الرقمية بالمحلل المالي بسام النيفرالذي أوضح أن آلية حويل الديون التونسية إلى استثمارات تهم بالأساس التعاون الثنائي بين بلدين. 

وذكر بسام النيفر بالتجارب السابقة لتونس في هذا المجال على غرار تحويل جزء من الديون التونسية مع فرنسا منذ سنوات بقيمة سابقة 60 مليون أورو. 

وعمليا قال النيفرأنّ هذه آلية إيجابية تدخل في مجال التعاون بين البلدان. تمكن من خفض خدمة الدين الخارجي. و تنص على أن يقدم الجانب التونسي جملة المشاريع المزمع الإستثمار فيها كمشاريع البنية التحتية و غيرها وتحديد قيمتها. 

وأضاف بسام النيفرأنّ هذه الآلية التي ينطبق عليها مبدأ خطوط التمويل تتم باتفاق مسبق ثم يتم الموافقة عليها حيث يتخلى الطرف الآخر عن جزء من الديون. و قال النيفر أنّ هذه الآلية تمكن من الاستفادة من المشاريع دون دفع أموال حيث يصبح الدين بمثابة إستثمار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

417
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

324
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
311
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
302
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
286
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
286
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
285
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
276
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
272
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق
259
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى