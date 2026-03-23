Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة… النحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر

شهد سعر النحاس، انسجاما مع بقية المعادن الصناعية، تراجعا حادا في بورصة لندن للمعادن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي يثقل كاهل الآفاق الاقتصادية.

وتراجعت اليوم أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية، وزادت المخاوف بشأن التضخم والنمو.

وسجل سعر المعدن انخفاضاً بحوالي 1.8% في بورصة لندن للمعادن، بعد انخفاضه بنسبة 6.7% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ آفريل 2025.

وانخفض بنسبة 0.7% إلى 11,840 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، وبنسبة 2% إلى 92,930 يوان للطن في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى