بسبب التطورات الإقليمية.. المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل الاجتماع المقرر في السعودية

في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، قرر المنتدى الاقتصادي العالمي إعادة جدولة اجتماع التعاون والنمو العالمي، الذي كان من المقرر عقده في أفريل 2026 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك بالتشاور الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، 

ويعكس هذا القرار التزامًا بعقد الاجتماع في ظروف تضمن تحقيق أثره الاستراتيجي الكامل. كما اكد  المنتدى الاقتصادي العالمي التزامه بتيسير أجندة استشرافية تخدم المنطقة وما بعدها.

 

