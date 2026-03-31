بسبب التقلبات المناخية: تعليق الدروس بعد ظهر اليوم بعدد من معتمديات ولاية الكاف

أعلنت ولاية الكاف، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، عن جملة من الإجراءات الوقائية تبعاً للتقلبات المناخية التي تشهدها الجهة، وذلك استناداً إلى البلاغات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتواصل الوضع الجوي الملائم لنزول الأمطار وإمكانية تساقط الثلوج.

وفي هذا الإطار، قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف تعليق الدروس بداية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بجميع المؤسسات العمومية والخاصة التعليمية والتكوينية بمعتمديات القصور والطويرف ونبر، إضافة إلى المدارس الابتدائية التابعة لمعتمدية الدهماني بعدد من العمادات.

ويشمل القرار المدارس الابتدائية بكل من عمادات الزوارين، إيه، عبيدة، شركة الصابون (ترمدة)، المدينة، وسيدي بركات الجنوبية، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى حماية التلاميذ والإطار التربوي في ظل التقلبات الجوية المرتقبة.

كما دعت السلطات الجهوية كافة متساكني الجهة، وخاصة القاطنين قرب الأودية والبحيرات الجبلية والسدود، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسباً لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن الأمطار الغزيرة.

من جهة أخرى، دعت اللجنة السائقين ومستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء التنقل، نظراً لما قد تسببه التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة من صعوبات في حركة المرور.

وأكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع الجوي بالجهة وإصدار البلاغات اللازمة عند الاقتضاء، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

