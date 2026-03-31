بسبب التقلبات المناخية: تعليق الدروس بجميع المؤسسات التربوية بعين دراهم

قررت اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمعتمدية عين دراهم، تعليق الدروس بجميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ومراكز التكوين المهني، بداية من الساعة منتصف نهار اليوم 31 مارس 2026، إثر تواصل التقلبات المناخية بالجهة.

وأوضحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا الإجراء يشمل المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد الثانوية، إلى جانب المحاضن ورياض الأطفال ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك استنادا إلى التحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي.

وأضافت الجهة ذاتها أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم وجاهزة للتدخل في الإبان عند حدوث أي طارئ.

ودعت اللجنة، من جهة أخرى، عموم المواطنين إلى ملازمة الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن مجاري الأودية، مع التقيد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص لتفعيل.

