بسبب الحرب ..الكويت تمنع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر وحتى اشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك وحتى اشعار آخر وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة.

يأتي هذا القرار حسب وزارة الداخلية الكويتية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعتها للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

