بسبب تقلبات جوية : الرصد الجوي في تونس يحين خريطة اليقظة ويعلن الإنذار البرتقالي في 10 ولايات

في تونس أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي إسناد درجة الإنذار البرتقالي في 10 ولايات تحذيرًا من تقلبات جوية خطرة متوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس.

وأوضح المعهد، في نشرة على موقعه الإلكتروني، أن الوضع الجوي يتسم بأمطار مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ورياح قوية إلى قوية جدا تتجاوز مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وأسند المعهد  اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى (تونس العاصمة، منوبة، أريانة، بن عروس)، ونابل، وبنزرت، وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. ويعني اللون البرتقالي درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، مع توقع ظواهر جوية خطرة.

في المقابل، أبقى المعهد بقية الولايات ضمن درجة إنذار عادية (اللون الأصفر)، ما يستوجب الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بتطورات الطقس.

وأشار الموقع إلى أن هذه النشرة صالحة إلى غاية الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي من الخميس على أن يتم تحيينها باستمرار وفق تطور الأوضاع الجوية.

