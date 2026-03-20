Français
Anglais
العربية
عالمية

بسبب حرب إيران: سويسرا تُعلق صادرات أسلحة إلى أمريكا

اعلنت سويسرا أنها لن تمنح تراخيص للشركات التي تعمل على تصدير أسلحة إلى الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الهجمات المستمرة ‌على إيران، مؤكدة حيادها.

وذكرت الحكومة في بيان اليوم الجمعة أنه “لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي إلى الدول المنخرطة في الصراع المسلح الدولي مع إيران طوال مدة الصراع”، مؤكدة أنه “لا يمكن حاليا السماح بتصدير عتاد ‌حربي إلى الولايات المتحدة”.

وأفادت أنها درست متطلبات مبدأ الحياد، وستتم مراجعة التراخيص الحالية وصادرات المواد الأخرى من قبل فريق من الخبراء، وأكدت أنه منذ تصاعد الهجمات في 28 فيفري الماضي ، لم يتم منح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة، وينطبق الأمر ذاته على إيران.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى