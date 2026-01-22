بسبب سوء الأحوال الجوية: إلغاء رحلتين بحريتين بين صفاقس وقرقنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إلغاء السفرة البحرية التي كانت مبرمجة اليوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة الرابعة والربع بعد الظهر، انطلاقًا من المحطة البحرية بسيدي يوسف بقرقنة في اتجاه صفاقس، وذلك على خلفية تواصل اضطراب الأحوال الجوية وهيجان البحر.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء السفرة البحرية التي كانت مبرمجة في نفس اليوم على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من المحطة البحرية بصفاقس في اتجاه قرقنة، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة للملاحة البحرية.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على سلامة المسافرين وأطقم السفن، داعية المواطنين إلى متابعة المستجدات الجوية والبلاغات الرسمية لمعرفة مواعيد الرحلات القادمة.

