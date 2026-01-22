Français
Anglais
العربية
مجتمع

بسبب سوء الأحوال الجوية: إلغاء رحلتين بحريتين بين صفاقس وقرقنة

بسبب سوء الأحوال الجوية: إلغاء رحلتين بحريتين بين صفاقس وقرقنة

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إلغاء السفرة البحرية التي كانت مبرمجة اليوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة الرابعة والربع بعد الظهر، انطلاقًا من المحطة البحرية بسيدي يوسف بقرقنة في اتجاه صفاقس، وذلك على خلفية تواصل اضطراب الأحوال الجوية وهيجان البحر.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء السفرة البحرية التي كانت مبرمجة في نفس اليوم على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من المحطة البحرية بصفاقس في اتجاه قرقنة، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة للملاحة البحرية.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على سلامة المسافرين وأطقم السفن، داعية المواطنين إلى متابعة المستجدات الجوية والبلاغات الرسمية لمعرفة مواعيد الرحلات القادمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

360
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
339
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
334
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
325
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
304
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
285
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
281
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
278
أخر الأخبار

تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟
275
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى