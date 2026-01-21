بسبب سوء الأحوال الجوية: تأجيل جديد لاختبارات الامتحان الوطني للمراجعة في المحاسبة (دورة 2026)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن تأجيل موعد إجراء اختبار مادة “مراقبة الحسابات وقانون الأعمال”، المندرج ضمن الامتحان الوطني لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة – دورة 2026، وذلك تبعًا لمواصلة تعليق الدروس ببعض ولايات الجمهورية وتردّي الظروف المناخية وما قد ينجرّ عنها من صعوبات في التنقل.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المترشحين والإطار التربوي والإداري، مشيرة إلى أن الاختبار الذي كان مبرمجًا ليوم الأربعاء 21 جانفي 2026 تم تأجيله إلى يوم الجمعة 23 جانفي 2026، مع الإبقاء على نفس التوقيت.

الرزنامة المحيّنة للاختبارات

اختبار مادة التصرف وإدارة نظم المعلومات:

الخميس 22 جانفي 2026 ابتداءً من الساعة 08:30 صباحًا

اختبار مادة مراقبة الحسابات وقانون الأعمال:

الجمعة 23 جانفي 2026 ابتداءً من الساعة 08:30 صباحًا

ودعت الوزارة جميع المترشحين إلى الاطلاع على البلاغات الرسمية ومتابعة المستجدات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان ظروف ملائمة وآمنة لإجراء الاختبارات.

