Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

بسبب سوء الأحوال الجوية : من 20 إلى 22 جانفي..تعديل برمجة سفينة “قرطاج”

نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود حوض البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 جانفي 2026، أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إجراء تعديل على مستوى البرمجة للسفينة “قرطاج” خلال هذه الفترة كما يلي:

• رحلة تونس/مرسيليا/ تونس من 21 إلى 23 جانفي 2026:

– الانطلاق من ميناء حلق الوادي : يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.

– الوصول الى ميناء مرسيليا : يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

– الانطلاق من ميناء مرسيليا :  يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال عوضا عن يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

– الوصول الى ميناء حلق الوادي : يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن يوم الخميس22 جانفي 2026.

• رحلة تونس / جنوة  ليوم 23 جانفي 2026:

– الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة الثالثة مساءا عوضا عن الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأشارت الشركة إلى أنه لمزيد الإرشادات الرجاء الاتصال على الارقام التالية: 71346061 – 71322802 – 92256458.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

304
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
298
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
270
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
265
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
261
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
260
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
253
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
252
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
247
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى