بسبب سوء الأحوال الجوية : من 20 إلى 22 جانفي..تعديل برمجة سفينة “قرطاج”

نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود حوض البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 جانفي 2026، أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إجراء تعديل على مستوى البرمجة للسفينة “قرطاج” خلال هذه الفترة كما يلي:

• رحلة تونس/مرسيليا/ تونس من 21 إلى 23 جانفي 2026:

– الانطلاق من ميناء حلق الوادي : يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.

– الوصول الى ميناء مرسيليا : يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

– الانطلاق من ميناء مرسيليا : يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال عوضا عن يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

– الوصول الى ميناء حلق الوادي : يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن يوم الخميس22 جانفي 2026.

• رحلة تونس / جنوة ليوم 23 جانفي 2026:

– الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة الثالثة مساءا عوضا عن الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأشارت الشركة إلى أنه لمزيد الإرشادات الرجاء الاتصال على الارقام التالية: 71346061 – 71322802 – 92256458.

