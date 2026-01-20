بسبب سوء الطقس: إجراءات استثنائية بنابل وتخفيف في الالتزامات الجبائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات الجهوية بولاية نابل، في بلاغ موجّه إلى العموم، عن اتخاذ إجراءات استثنائية على خلفية سوء الأحوال الجوية وتساقط كميات هامة من الأمطار بالجهة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح البلاغ أنه، وبالنظر إلى تزامن هذه التقلبات المناخية مع انقضاء آجال تقديم التصاريح الجبائية لدى مصالح القباضة المالية، تم التنسيق مع وزارة المالية، ليُقرَّر الأخذ بعين الاعتبار لفائدة المعنيين.

ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين والمؤسسات المتضرّرة من الوضع الجوي، وتمكينهم من الإيفاء بالتزاماتهم الجبائية في ظروف ملائمة، دون تحميلهم تبعات التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



