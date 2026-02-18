Français
Anglais
العربية
الأخبار

بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة

بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة.

و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح بحث تحقيقي في حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة من أجل شبهات فساد مالي وتبييض الأموال، ليتقرر في مرحلة أولى اتخاذ تدبير تحجير السفر في حقه قبل أن يقرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة ملف القضية.

و يذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالقصرين كانت أيدت قرار قاضي التحقيق بحفظ التهم في حق هميلة ومن معه بخصوص تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية محاولة اجتياز الحدود خلسة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

359
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

341
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
309
الأخبار

تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية
304
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها
293
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد
273
الأخبار

تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026”
264
أخر الأخبار

تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز
262
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
257
الأخبار

اليوم: رصد هلال شهر رمضان
252
الأخبار

علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى