بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة.

و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح بحث تحقيقي في حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة من أجل شبهات فساد مالي وتبييض الأموال، ليتقرر في مرحلة أولى اتخاذ تدبير تحجير السفر في حقه قبل أن يقرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة ملف القضية.

و يذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالقصرين كانت أيدت قرار قاضي التحقيق بحفظ التهم في حق هميلة ومن معه بخصوص تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية محاولة اجتياز الحدود خلسة.

