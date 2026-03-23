بطاقة إيداع بالسجن لقاتل السفير السابق يوسف بن حاحا

قرر قاضى التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الإثنين 23 مارس 2026 إصدار بطاقة إيداع بالسجن لقاتل السفير السابق والدبلوماسي المتقاعد يوسف بن حاحا داخل منزله بجهة المنزه الأول والاعتداء على زوجته.

و كانت منطقة المنزه الأول شهدت يوم الاربعاء الماضي جريمة قتل راح ضحيتها السفير المتقاعد والديبلوماسي السابق يوسف بن حاحا، وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بعامل بناء في العقد الثالث من عمره للاشتباه في تورطه في الجريمة.

و تم العثور على جثة السفير والديبلوماسي المتقاعد يوسف بن حاحا في حديقة منزله بالمنزه الأول وتعرضت زوجته للاعتداء وتم نقلها إلى المستشفى.

و بعد الأبحاث والتحريات والسماعات التي أجرتها الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تبين أن عامل بناء بحضيرة مجاورة لمنزل القتيل وهو شاب أصيل إحدى معتمديات ولاية بنزرت قد خطط لسرقة منزل الضحية فعمد إلى قطع التيار الكهربائي على المنزل وعند خروج السفير لتفقد أسباب الانقطاع اعتدى عليه بواسطة قضيب حديدي مما أدى الى وفاته ثم اقتحم المنزل واعتدى على زوجة الضحية واستولى على أغراض مختلفة وفر من المكان.

و تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المظنون فيه ونصب كمين محكم له بمسقط رأسه ببنزرت وإلقاء القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة البحث.

