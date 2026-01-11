Français
رياضة

بطولة أستراليا المفتوحة (التصفيات): ما هو الدور الذي ينتظر معز الشرقي في التصفيات ؟

تم الإعلان عن قرعة تصفيات الرجال لبطولة أستراليا المفتوحة 2026، والتي تضم لاعبًا تونسيًا واحدًا فقط، وهو معز الشرقي.

وسيواجه الشرقي (المصنف 134 عالميًا)، والذي يُتوقع أن يتغلب على الفرنسي لوكا فان آشيه، تحديًا للتأهل عبر الجولات الثلاث للتصفيات من أجل الحصول على بطاقة الدخول إلى الجدول الرئيسي في ملبورن.

وسُيعقد هذا اللقاء مع الفرنسي المصنف 164 على مستوى ترتيب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (ATP) غدًا الاثنين 12 يناير 2026، على توقيت سيتم تحديده لاحقًا.

