بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا تتوّج بلقبها الثاني في البطولات الكبرى في ملبورن (فيديو)

يوم السبت، نجحت الكازاخستانية إلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالميًا، في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة بعد تغلبها في المباراة النهائية على صاحبة المركز الأول عالميًا، أريانا سابالينكا، بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4. ويُعد هذا اللقب الثاني لريباكينا في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرتها الاحترافية.

وبعد أن أحرزت لقب ويمبلدون عام 2022، لم تصل ريباكينا سوى إلى نهائي واحد آخر لبطولة كبرى، كان في ملبورن عام 2023، حيث خسرت أمام سابالينكا.

ومن المقرر أن تصعد ريباكينا (26 عامًا) إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي الجديد، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل

