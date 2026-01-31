Français
Anglais
العربية
رياضة

بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا تتوّج بلقبها الثاني في البطولات الكبرى في ملبورن (فيديو)

يوم السبت، نجحت الكازاخستانية إلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالميًا، في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة بعد تغلبها في المباراة النهائية على صاحبة المركز الأول عالميًا، أريانا سابالينكا، بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4. ويُعد هذا اللقب الثاني لريباكينا في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرتها الاحترافية.

وبعد أن أحرزت لقب ويمبلدون عام 2022، لم تصل ريباكينا سوى إلى نهائي واحد آخر لبطولة كبرى، كان في ملبورن عام 2023، حيث خسرت أمام سابالينكا.

ومن المقرر أن تصعد ريباكينا (26 عامًا) إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي الجديد، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

438
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

281
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء
264
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
253
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
249
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
242
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي
240
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد
233
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
228
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
219
الأخبار

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى