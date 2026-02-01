بطولة أستراليا المفتوحة – كارلوس ألكاراز يتفوّق على نوفاك ديوكوفيتش ويحرز أول ألقابه في أستراليا (فيديو)

تُوِّج المصنّف الأول عالميًا، الإسباني كارلوس ألكاراز، هذا الأحد، بلقبه الأول في بطولة أستراليا المفتوحة، ليحرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من لقبٍ تاريخي كان سيمنحه تتويجه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى ولقبه الحادي عشر في ملبورن. ونجح ألكاراز في حسم النهائي بنتيجة 2-6، 6-2، 6-3، 7-5، ليُكمل بذلك «الغراند سلام» في مسيرته الاحترافية.

ويُعدّ هذا التتويج السابع لألكاراز في بطولات الغراند سلام، بعد لقبي رولان غاروس 2024 و2025، وفلاشينغ ميدوز (الولايات المتحدة) 2022 و2025، وويمبلدون 2023 و2024.

وبهذا الإنجاز، أصبح الإسباني، بعمر 22 عامًا و272 يومًا، أصغر لاعب في تاريخ كرة المضرب يحرز الألقاب الأربعة الكبرى. كما حطّم الرقم القياسي السابق المسجّل عام 1938 باسم الأمريكي دونالد بدج، الذي كان يبلغ 22 عامًا و363 يومًا عند تحقيقه هذا الإنجاز.