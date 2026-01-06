بطولة أستراليا المفتوحة للتنس : زيادة مجموع الجوائز المالية بنسبة 16 في المائة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، عن زيادة مجموع الجوائز المالية بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 75 مليون دولار أميركي، في رقم قياسي جديد للبطولة.

و سيحصل الفائز في مسابقتي فردي الرجال وفردي السيدات على 2.79 مليون دولار، بزيادة 19 في المائة عن العام الماضي، فيما ينال اللاعبون الذين يخرجون منذ الدور الأول 100,750 دولار و أولئك الذين يودعون الدور التأهيلي الأول 27,200 دولار.

و أكّد مدير البطولة، كريغ تايلي، أن هذه الزيادة تعكس التزام رابطة التنس في أستراليا بدعم اللاعبين على جميع المستويات، من النجوم الصاعدين إلى أبطال الغراند سلام، مشيرا إلى أن تحسين امتيازات اللاعبين و زيادة جوائز التأهل يساهم في استدامة التنس الاحترافي و بناء مخزون أعمق من المواهب.

و تنطلق البطولة في ملبورن بارك يوم 18 جانفي الجاري، حيث يسعى الإيطالي يانيك سينر و الأمريكية ماديسون كيز للدفاع عن لقبهما في فردي الرجال و السيدات على التوالي.

