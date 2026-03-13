بطولة العالم للتايكواندو للشباب : قائمة منتخب الأواسط والوسطيات في طشقند

بطولة العالم للتايكواندو للشباب : قائمة منتخب الأواسط والوسطيات في طشقند

حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتايكواندو، إختار الإطار الفني للمنتخب التونسي المشاركة بعدد محدود من العناصر، في بطولة العالم للتايكواندو للشباب (أواسط ووسطيات) في طشقند، عاصمة أوزبكستان.

ويتكون منتخب الأواسط من أربعة لاعبين وهم:

– مالك المقراني في وزن -51 كغ
– أسامة جليدة في وزن -55 كغ
– آدم الحسناوي في وزن -59 كغ
– آدم دجبي في وزن -63 كغ

أما منتخب الوسطيات فسيشارك بخمس لاعبات وهنّ:

– أبرار الجوبالي في وزن -44 كغ
– سارة السالمي في وزن -46 كغ
– ياسمين الهواني في وزن -55 كغ
– سيرين بن سالم في وزن -68 كغ
– إيلاف عليّة في وزن +68 كغ

وتعدّ هذه البطولة العالميّة من أهم المحطّات في مسيرة لاعبي ولاعبات فئة الأواسط، كما تمثّل خطوة مهمّة في طريق التحضير للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها الألعاب الأولمبيّة للشباب التي ستقام في السينغال أواخر هذه السنة.

