بطولة العالم للكاراتي 2025: وفاء محجوب تحرز البرونزية… وهزيمة الغزواني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في نهائي منافسات «الكوميتي» لفئة أقل من 61 كلغ سيدات ضمن بطولة العالم للكاراتي – مصر 2025، نجحت التونسية وفاء محجوب في الفوز على الروسية أزارافا بنتيجة 7-6.

وفي نصف النهائي، خسرَت محجوب أمام الإيرانية أتوسا غولشادنجاد بنتيجة 4-1، فيما تفوقت في ربع النهائي على اليابانية شيمادا سارارا بنتيجة 6-2.

من جهته، فشل ريان الغزواني في انتزاع الميدالية البرونزية في وزن أقل من 84 كلغ، بعد هزيمته أمام الأردني محمد جعفري بنتيجة عريضة 10-0.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



