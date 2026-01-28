بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الافريقي – النصر، برنامج الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي

فيما يلي البرنامج المفصل لبقية مقابلات دورة دبي الدولية لكرة السلة، بمشاركة ممثل تونس النادي الافريقي (حسب التوقيت التونسي) :
الخميس 29 جانفي 2026
15:00 المباراة 1:
منتخب الإمارات – الكرامة السوري
18:00 المباراة 2 :
أهلي طرابلس – الإتحاد الليبي
الجمعة 30 جانفي 2026
15:00 المباراة 3:
النصر الإماراتي – النادي الإفريقي
18:00 المباراة 4:
الوحدة السوري – بيروت اللبناني
السبت 31 جانفي 2026
الدور النصف النهائي:
14:00 الفائز من المباراة 1 x الفائز من المباراة 2
16:00 الفائز من المباراة 3 x الفائز من المباراة 4
الأحد 01 فيفري 2026
14:00 المباراة الترتيبية
16:00 النهائي
