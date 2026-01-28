Français
رياضة

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الافريقي – النصر، برنامج الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي

فيما يلي البرنامج المفصل لبقية مقابلات دورة دبي الدولية لكرة السلة، بمشاركة ممثل تونس النادي الافريقي (حسب التوقيت التونسي) :

الخميس 29 جانفي 2026

15:00 المباراة 1:

منتخب الإمارات – الكرامة السوري

18:00 المباراة 2 :

أهلي طرابلس – الإتحاد الليبي

الجمعة 30 جانفي 2026

15:00 المباراة 3:

النصر الإماراتي – النادي الإفريقي

18:00 المباراة 4:

الوحدة السوري – بيروت اللبناني

السبت 31 جانفي 2026

الدور النصف النهائي:

14:00 الفائز من المباراة 1 x الفائز من المباراة 2

16:00 الفائز من المباراة 3 x الفائز من المباراة 4

الأحد 01 فيفري 2026

14:00 المباراة الترتيبية

16:00 النهائي

تعليقات

