بطولة دوري أبطال إفريقيا: الترجي ضد سيمبا، البرنامج الكامل للجولة الثالثة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هذا الأسبوع، تعود منافسات دوري أبطال إفريقيا إلى واجهة الأحداث، مع مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، والتي ستقام وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى (A)

• السبت 24 يناير – 14:00: باور دايناموز (زامبيا) ضد ريفرز يونايتد (نيجيريا)

• السبت 24 يناير – 20:00: الرجاء الرياضي (المغرب) ضد بيراميدز (مصر)

المجموعة الثانية (B)

• الجمعة 23 يناير – 17:00: الأهلي المصري (مصر) ضد يونغ أفريكانز (تنزانيا)

• السبت 24 يناير – 17:00: شبيبة القبائل (الجزائر) ضد الجيش الملكي (المغرب)

المجموعة الثالثة (C)

• الجمعة 23 يناير – 19:00: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) ضد الهلال أم درمان (السودان)

• الأحد 25 يناير – 14:00: سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) ضد مولودية الجزائر (الجزائر)

المجموعة الرابعة (D)

• السبت 24 يناير – 17:00: الترجي الرياضي التونسي (تونس) ضد سيمبا (تنزانيا)

• الأحد 25 يناير – 17:00: ستاد مالي (مالي) ضد بترو أتلتيكو (أنغولا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



