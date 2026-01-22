Français
رياضة

بطولة دوري أبطال إفريقيا: الترجي ضد سيمبا، البرنامج الكامل للجولة الثالثة

بطولة دوري أبطال إفريقيا: الترجي ضد سيمبا، البرنامج الكامل للجولة الثالثة

هذا الأسبوع، تعود منافسات دوري أبطال إفريقيا إلى واجهة الأحداث، مع مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، والتي ستقام وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى (A)
• السبت 24 يناير – 14:00: باور دايناموز (زامبيا) ضد ريفرز يونايتد (نيجيريا)
• السبت 24 يناير – 20:00: الرجاء الرياضي (المغرب) ضد بيراميدز (مصر)

المجموعة الثانية (B)
• الجمعة 23 يناير – 17:00: الأهلي المصري (مصر) ضد يونغ أفريكانز (تنزانيا)
• السبت 24 يناير – 17:00: شبيبة القبائل (الجزائر) ضد الجيش الملكي (المغرب)

المجموعة الثالثة (C)
• الجمعة 23 يناير – 19:00: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) ضد الهلال أم درمان (السودان)
• الأحد 25 يناير – 14:00: سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) ضد مولودية الجزائر (الجزائر)

المجموعة الرابعة (D)
• السبت 24 يناير – 17:00: الترجي الرياضي التونسي (تونس) ضد سيمبا (تنزانيا)
• الأحد 25 يناير – 17:00: ستاد مالي (مالي) ضد بترو أتلتيكو (أنغولا

