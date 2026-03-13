بطولة كرة الطائرة : النجم الساحلي يرفض خوض المباراة المُعادة ضد الترجي

أعلنت الهيئة المديرة للنجم الساحلي اليوم الجمعة انها ترفض خوض المباراة المعادة ضد الترجي الرياضي المقررة غدا السبت لحساب الجولة الرابعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة.

و أكّدت إدارة النادي في بلاغ لها ” أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وذلك لما شابه من إخلالات جسيمة وتجاوزات واضحة لمقتضيات القوانين واللوائح المنظمة للمسابقة و تحريف للوقائع.”

و كانت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية للكرة الطائرة ثبتت القرار المتعلق باعادة مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي دون حضور جمهور وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني “أ”.

يذكر أن الجامعة كانت قررت في وقت سابق إعادة المباراة دون حضور جمهور وبنفس قائمة اللاعبين.

و كانت المباراة التي دارت يوم 14 فيفري الماضي توقفت على تقدم النجم الساحلي بشوطين مقابل شوط في الوقت الذي كان فيه الترجي الرياضي متفوقا في الشوط الرابع 20-19.

و انسحب الترجي الرياضي من المباراة بعد أن أفاد مسؤولوه بأن لاعبه محمد بن يوسف تعرض لإصابة بإحدى المقذوفات من المدرجات ما استوجب نقله إلى إحدى المصحات وهو ما نفاه النجم الساحلي معتبرا أن المقابلة جرت في أجواء تنافسية عادية.

