بعثة الترجي تسافر إلى أنغولا وتوغاي يلتحق بصفوف المنتخب الجزائري

غادرت صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بعثة الترجي الرياضي التونسي في اتجاه أنغولا، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة أمام نادي بيترو أتلتيكو الكونغولي يوم السبت 29 نوفمبر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد إستهل مشاركته في النسخة الحالية نهاية الأسبوع الماضي بتعادل سلبي في رادس أمام الملعب المالي.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة الترجي التحاق مدافعها محمد أمين توغاي بصفوف المنتخب الجزائري استعداداً للمشاركة في كأس العرب في قطر.

وجاء ذلك بعد إتفاق مشترك بين الطاقم الطبي للترجي ونظيره في المنتخب الجزائري، بهدف ضمان تواجد اللاعب في أفضل جاهزية ممكنة، خاصة وأنه أنهى مؤخراً المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

