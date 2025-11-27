Français
Anglais
العربية
رياضة

بعثة الترجي تسافر إلى أنغولا وتوغاي يلتحق بصفوف المنتخب الجزائري

بعثة الترجي تسافر إلى أنغولا وتوغاي يلتحق بصفوف المنتخب الجزائري

غادرت صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بعثة الترجي الرياضي التونسي في اتجاه أنغولا، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة أمام نادي بيترو أتلتيكو الكونغولي يوم السبت 29 نوفمبر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد إستهل مشاركته في النسخة الحالية نهاية الأسبوع الماضي بتعادل سلبي في رادس أمام الملعب المالي.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة الترجي التحاق مدافعها محمد أمين توغاي بصفوف المنتخب الجزائري استعداداً للمشاركة في كأس العرب في قطر.

وجاء ذلك بعد إتفاق مشترك بين الطاقم الطبي للترجي ونظيره في المنتخب الجزائري، بهدف ضمان تواجد اللاعب في أفضل جاهزية ممكنة، خاصة وأنه أنهى مؤخراً المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

402
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

348
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
340
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
329
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
316
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
307
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
285
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
283
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
280
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
274
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى