بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حطّت بعثة المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 رحالها في الرباط، في إطار الاستعدادات النهائية لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المملكة المغربية.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب التونسي في برنامج تحضيري مكثّف، يتضمن ثلاث حصص تدريبية بالرباط، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل أول ظهور رسمي في البطولة.

وسيستهل نسور قرطاج مشوارهم في المنافسة بمواجهة منتخب أوغندا، وذلك يوم الثلاثاء القادم، في مباراة يسعى خلالها الإطار الفني إلى تحقيق انطلاقة إيجابية تعزّز حظوظ المنتخب في بقية مشواره القاري.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



