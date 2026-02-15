بعثة طبية تونسية–سنغالية تنجح في إجراء 6 عمليات دقيقة بالقسطرة لعلاج ضيق الصمام الميترالي في دكار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نجحت بعثة طبية تونسية–سنغالية في اختصاص أمراض القلب بمستشفى دلال جام (Dalal Jamm) بالسنغال يومي 13 و 14 فيفري 2026، في إنجاز 6 عمليات دقيقة لتوسيع الصمام الميترالي عبر القسطرة (Commissurotomie Percutanée)، وهو علاج فعّال لضيق الصمام الميترالي المنتشر في إفريقيا.

و حسب بلاغ صدر عن وزارة الصحة التونسية، شارك في المهمة فريق تونسي من قسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة بإشراف الأستاذ سامي المورالي والدكتور عبد الجليل الفرحاتي، ومن قسم أمراض القلب بمستشفى فرحات حشاد بإشراف الأستاذ عبد الله المحضاوي، وبمُشاركة الأستاذ رشيد مشماش، إلى جانب الفريق السنغالي بقسم أمراض القلب بمستشفى دلال جام بإشراف الأستاذ عبدول كان.

و قد تمّت العمليات بتقنية حديثة تجنب جراحة القلب المفتوح وأجريت تحت تخدير موضعي مع تحسن سريع في حالة المرضى.

و تكّفل مستشفى “دلال جام” بالمرضى السّتة بالكامل من التشخيص إلى الإقامة والمتابعة، بالتوازي مع تكوين الفرق المحلية لضمان استمرارية هذا النوع من التدخلات مستقبلاً.

